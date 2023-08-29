Tarımda yeni dönem başlıyor

HÜKÜMET, gıda fiyatlarını aşağı çekmek için dört koldan mücadele yürütürken, orta vadeli planın en önemli ayarını tarım reformu oluşturacak. Bu kapsamda sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hangi ölçekte olursa olsun aile işletmeciliğini de mutlaka korumamız, desteklememiz gerekiyor. Kırsal alanda sosyal desteklerimizle tarımsal desteklerimizin birbirini tamamlayıcı bütünlük arz eden bir şekilde ele alınması son derece önemli" dedi.

Yılmaz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Tarım sektörüne ilişkin konular masaya yatırıldı. Yılmaz, eylülde duyurulacak orta vadeli programın ardından 12. Kalkınma Planı'nın ekimde Meclis'e sunulacağını duyurdu.

"KENDİ AŞIMIZI ÜRETECEĞİZ"

Yılmaz, "İlaç konusunda ülkemizin kendine yeter halde olduğunu, ihracatçın güçlenmesi gerektiği konusu üzerinde durduk. Kendi aşılarımızı üretme meselesini tartıştık. Belli alanlarda kendi aşılarımızı geliştirme konusunda çalışıyoruz" dedi.