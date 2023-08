5 dikiş makinesinden tekstil krallığı’na

İzmir'de farklı alanlarda eğitim alan üç mühendis Şükrü, Günseli ve Sabri Ünlütürk, 1987'de 5 dikiş makinesiyle tekstil sektörüne ilk adımı attı. Dünya hazır giyim markalarının en büyük tedarikçilerinden olan Sun Tekstil'in sahibi Sabri Ünlütürk'ün eşi Elvan Ünlütürk 1992'de ekibe dahil oldu. Başarılarla dolu hayatında sürekli ivmeyi yükselten Elvan Ünlütürk, 1997 yılında dünyaca ünlü Jimmy Key markasını kurdu. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı olan Elvan Ünlütürk, şu anda 61 konsept mağazasını kurarken yurt dışı pazarına da açıldı. Sun Tekstil ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı olan Elvan Ünlütürk, aynı zamanda| TÜSİAD Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı ve UN Global Compact Network Türkiye Başkan Yardımcısı olarak da görevini başarıyla sürdürüyor.

DÜNYA MARKASI OLDU

İnovasyon ve kaliteyi benimseyen markalar yaratma konusunda büyük bir tutkusu olan Elvan Ünlütürk, kalite yönetimi ve yalın üretimin yanı sıra insan kaynakları yönetimi, pazar analizi, iş geliştirme ve uluslararası işletme yönetimi ile birlikte tekstil hakkında da derinlemesine bilgi sahibi oldu. Dünya hazır giyim markalarının en büyük tedarikçilerinden biri olan Sun Tekstil, 1987 yılında kuruldu. Torbalı'daki üretim merkezinin yanı sıra Manisa ve Sri Lanka'da da üretim tesislerine sahip olan Sun Tekstil, organize tedarik ağı ile dünya markalarının tercih ettiği üretim kapasitesine sahip bir hazır giyim üreticisi oldu. "Ege ruhunu yansıtan moda" sloganını benimseyen Jimmy Key, İzmir'de yüksek kaliteye dayalı bir moda markası yaratma arzusuyla 1997 yılında Sun Tekstil bünyesinde kurulmuştur. Marka, 40 konsept mağazası ve jimmykey.com e-ticaret platformu ile güncel trendleri yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayarak büyümeye devam etmektedir. Jimmy Key, tekstil sektörüne olumlu ve kalıcı değişikliklerin yönlendirilmesi için kılavuz çerçeve olarak sürdürülebilirlik konusuna bağlılığını sürdürmektedir. Markamız "Key For Life - Sürdürülebilir Moda" projesiyle doğaya, çevreye ve insana saygılı bir moda anlayışıyla faaliyet göstermekte, daha az su ve daha az enerji tüketen giysiler üretmektedir.

GLOBAL BİR OYUNCU HEDEFİ

1997 yılında İzmir'de kurulan Jimmy Key, şu an 61 konsept mağaza ve jimmykey.com e-ticaret sitesi ile moda dünyasında yer alıyor. Şehirli ve modern bir yaşam stili süren, şık ve boho detaylarıyla kendine has bir çizgisi olan koleksiyonlar konfor ve stile önem veren kadınlara hitap eden Jimmy Key, doğal içerikli kumaşlar, rahat kalıplar ve özgün renk skalasıyla zamansız parçaları müşterisiyle buluşturuyor. Güncel trendleri, yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayarak, yüksek kaliteli koleksiyonlar ortaya çıkaran Jimmy Key, kurum içi üretim kabiliyetleriyle de her ay yeni bir tema hazırlayarak müşterisine yenilikleri sunuyor. Jimmy Key için sürdürülebilir moda anlayışı perakende ilkelerinde ilk sırada yer alırken, üretim süreçlerinde çevreyi koruyan, az su ve enerji tüketimini temel alan, insana ve doğaya saygılı tutum sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde Romanya pazarına giren Jimmy Key, ilk mağazasını Bükreş'teki ParkLake Alışveriş Merkezi'nde açtı.