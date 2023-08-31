Rekorlar kıran Antalya Havalimanı yenileniyor

Yıl başından bu yana yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verilen, 147 binden fazla uçuşun gerçekleştiği Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla kapasite artırılıyor. Geçen yıllara göre hizmet verilen yolcu ve uçak sayısında önemli artışlara imza atan havalimanında, iç ve dış hatlar, CIP ve VIP terminalleri yenileniyor, ilave alanlar yapılıyor. Havalimanında bir yandan yolcu sirkülasyonu devam ederken bir yandan da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü Durdali Şavkar, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu belirterek havalimanının sadece kente değil, ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti. Şavkar "Şu anda kapasitemiz 35 milyon yolcu, yeni yatırımlar sonrasında 80 milyona çıkacak" dedi.