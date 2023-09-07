Lunaparkta bayrak torun Coşkun’da

İZMİR Fuarı'nın vazgeçilmez adresi olan ve vatandaşlar tarafından en çok ilgi gören Lunapark İzmir'de bayrağı, üçüncü kuşak temsilcisi Efe Coşkun devraldı. Erdoğan Coşkun tarafından kurulan ve tam 50 yıldır oğlu Önder Coşkun yönetiminde faaliyet gösteren eğlence ve adrenalin merkezi, şimdi de Önder Bey'in oğlu Efe Coşkun'un kontrolünde yoluna devam ediyor.

2017'den beri babasına yardım edip işleri öğrenen torun Coşkun, son bir yıldır tamamen işlerin başına geçerek aile şirketinin devamlılığını sağlıyor.