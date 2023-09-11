Bodrum’da yabancı turist bereketi: Sahiller doldu

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Bodrum'da Eylül ayı itibarıyla yerli turist nüfusu azalırken, yabancı turistlerde artış yaşanmaya başladı. Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlarından ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin, 65 yolcu gemisi ile de 59 bin 100 yabancı turist Bodrum'a geldi. Eylül ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, kişi başı gecelik konaklama fiyatının bin 500 liradan başladığını söyledi. Türkiye'de de günübirlik ev kiralama uygulamalarının büyük rağbet gördüğüne vurgu yapan Şahin, yabancı misafirlerin bir kısmının bu uygulama ile kiraladıkları evlere gittiğini dile getirdi.