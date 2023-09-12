Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

TBB Yönetim Kurulu ile Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'nin açıklanması üzerine araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, toplantıda Orta Vadeli Program'ın (OVP) çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi ve "TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi" denildi.