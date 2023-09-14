Kira anlaşmazlığı arabuluculukla çözüldü

Son günlerde artış yaşanan ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması başladı. İzmir'in Aliağa ilçesinde kira bedeli ve tahliye konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ve kiracı, arabulucu sistemiyle bedelin talebin yarısı olması ve kiracının 1 yıl sonra tahliye olması şartıyla anlaşmaya vardı. Ev sahibi Ş.O.A, kiracısı M.N.A'dan yeni kira döneminde aylık 15 bin lira talep etti. Kiracı ile ev sahibi arasında söz konusu bu bedel konusunda anlaşmaya varılamadı.

SÜREÇ İKİ HAFTA SÜRDÜ

Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşındı. Ardından da bir süre önce yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi. Anlaşmada, "Ev sahibi Ş.O.A. ile kiracı M.N.A'nın 1 yıl daha kira kontratını sürdürmeleri ve kira bedelinin 15 Kasım'dan başlamak üzere aylık 7 bin 500 lira olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı. Ayrıca taraflar, yenilenen kira dönemi bitiminde kiracıların kayıtsız ve şartsız olarak taşınmazı tahliye ederek kiraya verene teslim etme konusunda yazılı taahhütnamesi vermeleri konusunda anlaşmaya varmışlardır" denildi. Kiracı M.N.A. sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik" dedi. Ev sahibinin avukatı Özlem Şan Oğuzhan da kira artışı konusunda yaşanan uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin ciddi fayda sağladığını da ifade etti.

iKi TARAF DA MUTLU

Arabulucu avukat İrfan Medet Akpınar ise taraflara, arabuluculuğun özüne ve ruhuna uygun bir şekilde müzakere süreci yürüttükleri için teşekkür etti. Sürece elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştığını belirten Akpınar, "Taraflar çıkarları ve menfaatlerinin bir araya gelmesi noktasında uzlaşma arayışı içerisinde oldular. Nihayetinde güzel bir anlaşmaya imza attılar. Uygulamanın herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Arabuluculukta esas amaç tarafların birbirini anlaması, dinlemesi, masada hal ve koşulları değerlendirip birlikte bir çözüm üretmeleri" dedi.