Mahkeme kararıyla ilaç ödemesinİ alıyorlar’

Antalya Eczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, SGK'nın ödeme listesinde olmayan, aralarında fiyatı 100 bin lirayı bulan ilaçların ücretlerinin mahkeme kararı ile ödendiğini söyledi. Kanser ve organ nakli ilaçları başta olmak üzere SGK tarafından ödemesi yapılmayan ilaçları temin etmek isteyen ve maddi imkanı bulunmayan bazı hastalar ise farklı bir yol izliyor. Hastalıklarına ilişkin hekimden rapor alan hastalar, mahkeme yolunu tutuyor. Mahkeme, hastanın yaşam hakkını göz önünde bulundurarak, ilacın devlet kaynakları ile ödenmesine hükmediyor.