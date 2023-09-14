  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mahkeme kararıyla ilaç ödemesinİ alıyorlar’

Mahkeme kararıyla ilaç ödemesinİ alıyorlar’

HABER MERKEZİ
Mahkeme kararıyla ilaç ödemesinİ alıyorlar’
Antalya Eczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, SGK'nın ödeme listesinde olmayan, aralarında fiyatı 100 bin lirayı bulan ilaçların ücretlerinin mahkeme kararı ile ödendiğini söyledi. Kanser ve organ nakli ilaçları başta olmak üzere SGK tarafından ödemesi yapılmayan ilaçları temin etmek isteyen ve maddi imkanı bulunmayan bazı hastalar ise farklı bir yol izliyor. Hastalıklarına ilişkin hekimden rapor alan hastalar, mahkeme yolunu tutuyor. Mahkeme, hastanın yaşam hakkını göz önünde bulundurarak, ilacın devlet kaynakları ile ödenmesine hükmediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA