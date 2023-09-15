Kadınlara bal tadında iş: Arıcılık

Aydın'da kadınlar arıcılık mesleğinde ipleri eline almaya başladı. Ülkemizde arıcılığın yapıldığı en önemli illerden olan Aydın'da kadın arıcıların sayısı devlet destekleriyle, Avrupa Birliği Projeleriyle ve kadınların eşlerine, ev ekonomisine katkı sağlama düşünceleriyle birlkte artış gösterdi. Kadın arıcılar cesurca hareket ederek binlerce arının arasına giriyor, ekmeklerini bal ve arı ürünlerinden kazanıyor. Çocuklarından ayırt etmedikleri arıcılıklara gelen ana arı ve bal üreticisi kadınlarından Demet Özdemir ile Rahime Gür, kovanları tek tek inceleyerek hasadı yapılacak petekleri tespit edip, peteklerdeki sırları alıp sonra sağım işlemi yapıyorlar. Özdemir ile Gür, uzun yıllardır ana arı yetiştirerek, doğaya ve canlıların yaşam döngüsüne katkı sağlamayı sürdürüyor. Bir yandan da yeni kadın arıcıların yetişmesi için eğitimler veriyor ve ürettikleri ana arı ile de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 21 senedir kendini arıcılığa adadığını dile getiren Demet Özdemir, "Şu an ana arı üretim sezonu bittiği için bal sağımı yapıyoruz. Arıcılık ve bal üretimi işini kadınlar daha iyi yapıyor. Mesleğimizi çok zor şartlar altında yapıyoruz ama üretimimizin karşılığını alamıyoruz. Çünkü tüketiciler sahte balla bizim ürettiğimiz hakiki balı karıştırıyor. Tüketicilere hakiki bal çok pahalı geldiği için özellikle glikoz konulmuş balları tüketiyorlar" dedi.

GEÇİM KAYNAKLARI

Eşiyle birlikte arıcılık yaptığını aktıran Rahime Gür, "İlk başlarda arılardan korkuyordum fakat eşime yardım etmeye başladıktan sonra korkum geçti ve bu iş mesleğim oldu. 'Ana Arı' üretimi de yapıyorum. Evimizi arı ürünleriyle geçindiriyoruz, çocuklarımızı bu işle okutuyoruz. Arı, sağlık demek. Arının zehri, arı sütü, propolis, polen hepsi de bir şifa deposu. Kendimiz de kullanıyoruz ve herkese de öneriyoruz" ifadelerini kullandı.