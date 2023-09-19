‘İzmir inovasyonun başkenti olmalıdır’

Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun, İzmir'in her fırsatta inovasyon, teknoloji, yazılım kenti olması için yatırım alması gerektiğinin söylendiğini işaret ederek, "Bu bir kurtarıcının dışardan gelmesini beklemek gibi bir durum. İzmir iş dünyası her anlamda bu yatırımları yapabilecek kapasitede. Birleşerek ortak bir vizyonda buluşarak yatırımları yapalım" dedi. Torun, elektrikli otomobiller ile başlayan ve sürekli gelişen çevreci yakıtlı otomobiller, şoförsüz araçlar, mobilite ve adını sıkça duymaya başladığımız yapay zekâ destekli teknolojilerin henüz başında olduklarını belirterek, İzmir olarak bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.