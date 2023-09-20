Dronların korkulu rüyası İLTER’den ihracat atağı

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde dron tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirilen elektronik harp çözümü İLTER ihracattaki başarısını sürdürüyor. Boğaziçi Savunma tarafından yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ürün ailesi, sahada ortaya koyduğu performansla yurt içinde ve dışında talep görmeye devam ediyor.

10'dan fazla ülke tarafından tercih edilen anti-dron sistemi İLTER, Azerbaycan'da ihracat başarılarına bir yenisini ekledi. Teslimatları gerçekleştirilen İLTER J250 ve İLTER HP, 80 kilometreye kadar döner veya sabit kanatlı mini/mikro dronlara karşı tam otomatik tespit, karıştırma ve yanıltma görevlerini yerine getiriyor.