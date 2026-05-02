Yatırımcıyı ters köşe yaptı! Ne gram altın ne de gümüş... İşte ayın şampiyon yatırımı

ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması piyasalara bu ay yön verdi. Yaşanan ateşkes belirsizliği ile altın fiyatları düşüşe geçerken, petrol fiyatları ise yükselişe geçti. BİST100 ise yeni rekorlara imza attı.
MERKEZ BANKALARI PAS DEDİ
ABD, Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere merkez bankaları bu hafta faiz kararlarını açıkladı. 'Bekle-gör' pozisyonlarını koruyan, FED, ECB, BoE ve BoJ politika faizlerini sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.
ALTIN VE GÜMÜŞE HÜRMÜZ BASKISI
ABD-İran savaşında süresiz ateşkes ilan edilse de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ablukanın devam etmesi altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskıladı. Yön arayışını sürdüren altın fiyatları Nisan ayının ikici haftasından itibaren düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı yüzde 2,51 düşüşle kapatan ons altın bu hafta da yüzde 2'lik kayıp yaşadı. Doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD'nin İran'da yeniden askeri bir müdahaleye girişme ihtimalini değerlendirmesiyle üç günlük düşüşüne son veren sarı metal, ilk defa savaş zamanı petrole paralel yükselişe geçti. Ancak haftayı yine 4.614 dolardan kapattı. Nisan ayına 4.672 dolardan başlayan ay içinde en yüksek 4.889 doları gören ons altın Mart ayındaki yüzde 11,48'lik düşüşün ardından bu ayı da yüzde 1,30'un üzerinde kayıpla bitirdi.
Gümüş ise haftayı 75 doların üzerinde kapattı. Nisan ayına aynı seviyeden başlayan beyaz metal en yüksek 83 doları en az ise 69 doları gördü. Gümüş haftayı yüzde 0,45'lik sınırlı bir düşüşle kapatırken aylık bazda ise yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.
GRAM ALTIN AYI PRİMSİZ KAPATTI
Ons altındaki hareket ile haftanın son işlem günlerinde yükselişe geçen gram altın spot piyasada 6.599 TL seviyesinden hızla 6.751 TL'ye kadar yükseldi. Haftayı 6.700 TL'nin üzerinde tamamlayan gram altın, Nisan ayını primsiz kapattı. 6.712 TL'den aya başlayan gram altın, yüzde 0,30'luk sınırlı bir yükseliş kaydetti. Haftalık bazda ise yüzde 2,26 kayıpla üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamladı. Cumhuriyet altın yüzde 2,25 düşüşle 45 bin 167 liraya, çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,26 azalarak 11 bin 229 liraya indi.
Gram gümüş ise gram altının aksine ayı yüzde 5'e yakın primle tamamladı. Mart ayını yüzde 19'a yakın kayıpla bitiren beyaz metal son 30 günde yüzde 4,87 prim yaptı. Ay içinde en yüksek 119,7152 TL'yi gören gram gümüş, en düşük ise 99 doları gördü. Beyaz metal geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 6'nın üzerindeki kayıbın ardından bu haftayı yüzde 0,2'lik sınırlı bir düşüşle 109.50 TL'den tamamladı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Kapalıçarşı'da fiziki gram altın Nisan ayını beklenmedik bir şekilde kayıpla tamamladı. Savaşın başında kuyumcularda 7.000 TL'nin altına düşmeyen gram altın bu ay 6.603 TL'ye kadar geriledi. Ay içinde en yüksek 7.067 TL'yi gören fiziki gram altın, Nisan ayını yüzde 1,17 kayıpla 6.728 TL'den tamamladı. Gram altın hafta sonunda hala bu seviyeden satılmaya devam ediyor.
Gram gümüş ise gram altının aksine aylık bazda yüzde 6'lık bir yükseliş yaşadı. Nisan ayına 107 TL'den başlayan gram gümüş, ay içinde 121 TL'ye kadar yükseldi. Beyaz metal ayı ve haftayı 112 TL'den tamamladı.
DÖVİZ KURLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artarak 45,1840 lira olurken, avro yüzde 0,14 yükselişle 52,8580 liraya çıktı. Aylık bazda ise dolar yüzde 1,31, euro ise yüzde 3,15'lik bir yükseliş kaydetti
BORSA'DA REKOR AYI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23 yükseldi. BIST 100 endeksi, en düşük 14.246,25 puanı ve en yüksek 14.621,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 14.442,56 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da nisan ayında BIST 100 endeksi 14.442,56 puanla BIST 30 endeksi de 16.601,12 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.
BITCOİN'DE POZİTİF YÜKSELİŞ
Nisan 2026'da kripto para piyasası sınırlı ancak genel olarak pozitif bir seyir izledi. Amiral kripto para birimi 68 bin dolardan başladığı Nisan ayında 80 bin dolar eşiğini zorladı. Bitcoin haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,77 yükselerek 78.213 dolar seviyesine çıkarken, aylık bazda yüzde 16,78'lik bir değer kazandı.