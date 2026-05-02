Yatırımcıyı ters köşe yaptı! Ne gram altın ne de gümüş... İşte ayın şampiyon yatırımı

Ons altındaki hareket ile haftanın son işlem günlerinde yükselişe geçen gram altın spot piyasada 6.599 TL seviyesinden hızla 6.751 TL'ye kadar yükseldi. Haftayı 6.700 TL'nin üzerinde tamamlayan gram altın, Nisan ayını primsiz kapattı. 6.712 TL'den aya başlayan gram altın, yüzde 0,30'luk sınırlı bir yükseliş kaydetti. Haftalık bazda ise yüzde 2,26 kayıpla üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamladı. Cumhuriyet altın yüzde 2,25 düşüşle 45 bin 167 liraya, çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,26 azalarak 11 bin 229 liraya indi.

Gram gümüş ise gram altının aksine ayı yüzde 5'e yakın primle tamamladı. Mart ayını yüzde 19'a yakın kayıpla bitiren beyaz metal son 30 günde yüzde 4,87 prim yaptı. Ay içinde en yüksek 119,7152 TL'yi gören gram gümüş, en düşük ise 99 doları gördü. Beyaz metal geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 6'nın üzerindeki kayıbın ardından bu haftayı yüzde 0,2'lik sınırlı bir düşüşle 109.50 TL'den tamamladı.





KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın Nisan ayını beklenmedik bir şekilde kayıpla tamamladı. Savaşın başında kuyumcularda 7.000 TL'nin altına düşmeyen gram altın bu ay 6.603 TL'ye kadar geriledi. Ay içinde en yüksek 7.067 TL'yi gören fiziki gram altın, Nisan ayını yüzde 1,17 kayıpla 6.728 TL'den tamamladı. Gram altın hafta sonunda hala bu seviyeden satılmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise gram altının aksine aylık bazda yüzde 6'lık bir yükseliş yaşadı. Nisan ayına 107 TL'den başlayan gram gümüş, ay içinde 121 TL'ye kadar yükseldi. Beyaz metal ayı ve haftayı 112 TL'den tamamladı.