Menemen Belediyesi’nden çiftçilere büyük destek

GEÇTİĞİMİZ ay Menemen'e Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açılmasını sağlayan Menemen Belediyesi, şimdi de çiftçilere büyük tasarruf sağlayacak yeni buğday eleme makinesi kazandırdı. Menemen Ziraat Odası'nın Kesikköy'deki deposunda konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Saatte yaklaşık iki buçuk ton buğday eleyebilme kapasitesi olan bu makinemiz, çiftçimizin bir sonraki yıl tohumluk buğday elde etmesini sağlayacak. Böylelikle kazanan Menemen olacak, çiftçimiz olacak" dedi. Menemen tarımının gelişmesi adına projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden Menemen Belediyesi, son olarak çiftçilere buğday eleme makinesi kazandırdı.