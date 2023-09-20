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Haberler Ekonomi Yerli motorla dışa bağımlılık azalıyor

Yerli motorla dışa bağımlılık azalıyor

HABER MERKEZİ
Yerli motorla dışa bağımlılık azalıyor

TRAKYA'NIN tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda beğeniye sunulan Türkiye'nin ilk lityum bataryalı aracı Joyce One, çevreci özellikleri ve modern tasarımıyla katılımcılardan tam not aldı. Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, 'Yarının dünyasını birlikte şekillendiriyoruz' felsefesiyle gelecekte kullanımı giderek daha çok artacak olan elektrikli araçlarda bir Türk markası olarak sektörde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Joyce Teknoloji olarak tasarım, yazılım ve üretimde tamamı Türk mühendislerinden oluşan bir ekiple hizmet verdiklerini kaydeden Erkan, elektrikli motor konusunda yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. 65 kilometrelik menziliyle rakiplerine fark atan Türkiye'nin ilk lityum pilli bataryalı aracını ürettiklerini belirten Eren Efe Erkan, taşınabilir lityum ion bataryası sayesinde aracın şarj istasyonuna ihtiyaç duymadığını da vurguladı.

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