Gözler MB’nin politika faiz kararına çevrildi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün (Perşembe) toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti. Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,5 ile yüzde 30, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı. Yıl sonu faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.