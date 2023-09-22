Güneş enerji santrali meraya dönüştürüldü

KALYON Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) başlattıkları "Otlatma Pilot Uygulaması" ile küçükbaş hayvanların panellerin arasında yayılıma alındığını söyledi.

Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki santral sahası, "Güneşin altında iki dost" söylemiyle Otlatma Pilot Uygulaması kapsamında otlaması için küçükbaş hayvanların kullanımına açıldı. Güneş panellerinin gölgesinde farklı bitki türlerinin yeşerdiği alanı, koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmeyi hedefleyen uygulama ile 600 küçükbaş günün belirli saatinde panellerin arasında yayılıyor.

Arısoy, Karapınar GES'in tam kapasite devreye alınmasıyla Türkiye'nin yaklaşık yüzde 1 oranında enerjisinin üretildiğini söyledi. Karapınar GES'te 2 milyon nüfusun enerjisinin karşılandığını anlatan Arısoy, bölgede vasıfsız arazinin çevreci enerji üretimine kazandırıldığını vurguladı.

Arısoy, sahada biyoçeşitliliğe ilişkin 3 yıldır bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek "Yaklaşık 3 yıldır yapmış olduğumuz biyoçeşitlilik çalışmalarıyla daha önce vasfını yitirmiş arazinin uyandığını ve canlandığını gördük. Paydaşlarımızla alanın tekrar canlanmasıyla bir işbirliğine gidebileceğimizi düşündük. Bu anlamda da en uygun canlı, koyunlar. Sürü sahibi ve çobanlarımızla da görüşerek çalışmayı başlattık. Onlar da biz de çok heyecanlı. Bu çalışmayı oldukça önemsiyoruz. Yaklaşık 600 küçükbaş var. Her yere dağıldıkları için tam net göremiyoruz" ifadelerini kullandı.