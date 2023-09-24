Palandöken’den velilere ‘korsan servis’ uyarısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasıyla öğrencilerin ulaşımının güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduklarını ve onları korumanın aynı zamanda ülkenin geleceğini korumak anlamına geldiğini ifade eden Palandöken, "Bu yüzden veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörlü, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir" dedi.