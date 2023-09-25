TEKNOFEST İzmir için toplu ulaşım atağı

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek, bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak.

ONLINE KATILIM KOLAYLIĞI

TEKNOFEST 2023'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. TENOFEST İzmir'e ziyaretçi kayıtları festivalin https://t3kys.com/ tr/teknofest/visitor/apply/izmir/ adresi üzerinden yoğun şekilde devam ederken, festivali ziyaret etmek isteyenlerin linkteki katılım formlarını doldurmalarının alana girişleri kolaylaştıracağı bildirildi. Ayakları

yere basmayan festival TEKNOFEST'in İzmir ayağında ulaşım noktasında katılımcılar ve ziyaretçiler için pek çok alternatif bulunuyor.

TOPLU ULAŞIM ÖNERİSİ GELDİ

İZBAN, İZDENİZ, metro ve ESHOT toplu taşıma araçlarının yanı sıra, dileyenler bisikletleriyle de festival alanına ulaşabilecek. Katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem, denizyolu ve belediye otobüslerinden yararlanmaları öneriliyor. Bu çerçevede İZBAN tarafından Aliağa-Torbalı ve Torbalı- Aliağa hattında 12 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. İZBAN'ı Menemen yönünden kullanacak ziyaretçiler, TEKNOFEST alanına ulaşmak için Ulukent İstasyonu'nda inerek, 220 No'lu Ulukent-Teknofest Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden istifade edebilecek İZBAN'ı Alsancak yönünden kullanacak ziyaretçiler ise TEKNOFEST alanına ulaşmak için Egekent İstasyonu'nda inerek, 219 No'lu Egekent-Teknofest Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden faydalanabilecek.

RİNG OTOBÜSÜ EKLENECEK

TEKNOFEST'e ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyenler, Konak-Bostanlı deniz otobüsü hattını veya Alsancak-Bostanlı deniz otobüsü hattını kullanabilecek. Deniz otobüsü kullanacak ziyaretçiler, Bostanlı İskelesi'nde inerek, 218 No'lu Bostanlı İskele- Teknofest Festival Alanı ESHOT ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilecek. ESHOT'un 218 No'lu Bostanlı İskele-Teknofest Festival Alanı, 219 No'lu Egekent-Teknofest Festival Alanı ve 220 No'lu Ulukent-Teknofest Festival Alanı ring otobüsleri, festival alanına sürekli seferler düzenleyecek.