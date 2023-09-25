Turizmde dünya kongresi İzmir’de yapılacak

DESTİNATİON İzmir Başkanı Bülent Tercan, dünyanın en köklü turizm organizasyonu olan Skal International'ın 2024 genel kurulunun İzmir'de yapılacağına dikkat çekti. Dünyadaki turizm devlerinin gözlerinin İzmir'e çevrileceğini kaydeden Tercan, "Bu önemli kongreden önce İspanya Malaga'da kongre yapılacak. İzmir turizmine çıta atlatacak bu fırsat iyi değerlendirilmeli. İzmir, Malaga kongresine çıkarma yapmalı. Kentteki tüm kuruluşların işbirliği yaparak İzmir'i güçlü bir tanıtıma hazırlamaları gerekiyor" dedi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLUŞTU

Skal International'ın, dünyanın en eski ve en köklü turizm organizasyonlarının başında geldiğini belirten Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, büyük çabalar sonucu Skal International'in 2024 genel kurulunun İzmir'e kazandırıldığını söyledi. Skal İzmir'in gayretleri ile önemli bir fırsat yakalandığını hatırlatan Tercan, "Bu dünya kongresi İzmir için çok önemli. 100 yılda olabilecek bir fırsat. İzmir turizminin çıta atlaması, gelişimi için Skal dünya kongresini iyi değerlendirmek gerekiyor" dedi.

İTO VE BÜYÜKŞEHİR'E ÇAĞRI

2024 genel kuruluna tüm dünyadan turizmcilerin, seyahat acentaları sahipleri ve temsilcileri ile tur operatörlerinin geleceğini ifade eden Bülent Tercan, "2024 izmir dünya kongresi öncesi en büyük sınav, 2023 Kasım ayında yapılacak Malaga Kongresi olacak. Malaga'da İzmir'e en iyi şekilde tanıtmalı, 2024'ün alt yapısını oluşturmalıyız. Malaga'ya tüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir'in çıkartma yapması gerekiyor. Malaga'ya güçlü bir ekiple gidilip, kentin güzel bir tanıtımını ve sunumunu yapmalıyız. Burada İzmir Ticaret Odası ile Büyükşehir Belediyesi'nden özellikle destek bekliyoruz. İzmir bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'NİN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI GEREKİYOR

Çeşme'deki hazine değerindeki şifalı suların gözlerden kaçtığına da değinen Bülent Tercan, "2009-2014 yılları arasında Çeşme ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevini yerine getirdim. Görev sürem boyunca temel hedefim, yazın turizm zenginliğinden yararlanan Çeşme halkının, kışın da sahip olduğu sağlık turizmi materyallerinden yararlanması olmuştur. Dünyaca ünlü Dustin Hoffman başta olmak üzere pek çok yabancı starın ziyaret ettiği Çeşme ve Şifne'yi yeterince kullanamıyoruz. Çeşme denince akla sadece denizi doğası geliyor. Oysa Çeşme kış turizmini en az yaz kadar besleyecek değerlere sahip. Ilıca'nın şifalı suları ilçeye ismini vermiş. Şifne'nin çamurları sağlık deryası. Ama bunlar yeterince kullanılamıyor. Çeşme Afyon - Pamukkale gibi kaplıcaları ile de bilinen bir yer olmalı" dedi.