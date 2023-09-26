Konut ihtiyacına göre kooperatif katkısı

Park Feronia Konut Yapı Kooperatifi yönetiminde İzmir Halıcı ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Naci Ölçen de Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Açılış konuşmasını yapan Naci Ölçen, "Bugün sadece bir açılış yapmıyoruz aynı zamanda bir konut şölenini, bayramını kutluyoruz. Bankaların kredi kartlarını sokakta dağıttığı, sigortacılık sektörünün elemanlarının prim almak için türlü kılıklara girdiği dönemleri hatırlıyoruz. O dönemlerde kooperatifler da sıkıntılıydı fakat artık Türkiye'de o yıllar geride kaldı. Bugün artık hemen her kurum, kuruluş ve platform daha profesyonel çalışıyor. Türk Ticaret Kanunu'nda ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatifler, 1163 Sayılı Kooperatif Kanununda yapılan değişiklikler ile artık çok daha güvenilir kuruluşlar oldu" dedi. Pandemiden sonra gayrimenkul sektörünün tüm tedbir ve çabalarına rağmen yüksek kira ve konut bedelleriyle işin çivisinin çıktığını hatırlatan Naci Ölçen, "İşte tam bu noktada, insanın yaradılış gereği yeme içme ihtiyacının hemen ardından gelen barınma ihtiyacı için biz bu kooperatifi Güzel İzmir 'imizin hizmetine sunmak istedik. İzmir'in konut ihtiyacına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

EN TEMEL İHTİYAÇ BARINMA

Yeni bir şehir kurduklarını ve bununla gurur duyduklarını belirten S.S. Feronia Park Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Karataş "Yeni bir şehir kuruyoruz. Menemen'de Kubilay anıtının hemen yanında 50 bin metre kare alan üzerinde 10 blok bin 141 daire. Yeni bir şehir kuruyoruz. Bir artı birden dört artı bire kadar daireler. Yeni bir şehir kuruyoruz, sosyal donatı alanları yeşil alanları yüzme alanları otoparklar ile. Banka kredilerine ulaşmanın çok zor olduğu bu dönmede konut edinmenin zorluğu hepinizin malumudur. BATI KOOP 'un bitirip teslim ettiği onlarca daire oldu. Şu an da devam eden 8 proje var. Biz 'Meydan Feronia' olarak 9'uncu proje olduk. Gurur ve sevinç duyuyoruz" diye konuştu. BATI KOOP Genel Başkanı Halil Kurt da insanların en temel ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek "İlk çağlardan insanların temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı, birincil ihtiyaçlardandır. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar konut sahibi olmayı zorlaştırıyor. 2009 yılında kurduğumuz ve o günden beri de özveriyle çalıştığımız BATI KOOP, kooperatiflere olan güveni tazeleyerek konut sahibi olmasını kolaylaştırdı. İzmir'de ön alımların devam ettiği 8 projemiz var" dedi.

İZMİR İÇİN GÜÇBİRLİĞİ

BATI Koop Genel Başkanı Halil Kurt "Kooperatifler bir enstrümandır. Bu enstrümanları bilmeyen insanların eline verirseniz buradan gürültü çıkar, kakofoni çıkar. Dolayısıyla biz kooperatiflerimizi kurarken bu düsturla yola çıktık. zmir için güçbirliği yaptık. Kooperatiflerimizi güvenli elele bırakmayı tercih ettik ve hepsini iş dünyasından arkadaşlarımızla organize ettik. Sektörde başarılı arkadaşlarımızla harekete geçtik" ifadelerini kullandı.