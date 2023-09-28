Sabiha Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın annesi Sabiha Yorgancılar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Ender Yorgancılar'ın vefat eden annesi Sabiha Yorgancılar (93), son yolculuğuna uğurlandı. Sabiha Yorgancılar için dün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törende Ender Yorgancılar taziyeleri kabul etti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ender Yorgancılar'ın kardeşi Semavi Yorgancılar, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından Sabiha Yorgancılar'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.