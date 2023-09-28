  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sabiha Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı

Sabiha Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir iş dünyasının sevilen ismi Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı, bu acılı gününde annesinin vefatı nedeniyle düzenlenen törende dostları yalnız bırakmadı.

HABER MERKEZİ
Sabiha Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın annesi Sabiha Yorgancılar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Ender Yorgancılar'ın vefat eden annesi Sabiha Yorgancılar (93), son yolculuğuna uğurlandı. Sabiha Yorgancılar için dün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törende Ender Yorgancılar taziyeleri kabul etti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ender Yorgancılar'ın kardeşi Semavi Yorgancılar, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından Sabiha Yorgancılar'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA