Devlet desteğiyle kuruldu Gaziantep’e rakip oldu

Aydın Yenipazar'a bağlı Hacıköseler mahallesinde menengiç ağaçları aşılanarak elde edilen Antep fıstığının katma değerini attırmak amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınma Ajansı'nın desteği ile mahallelere Antep fıstığı işleme tesisi açıldı. Yenipazar'da üretilen çiltimli yaş fıstığın işlenebildiği ve depolandığı tesis sayesinde ürünün değeri 50 kat arttı.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

2021'de 1-2 liraya toptan satılan çiltimli yaş fıstık, tesisin faaliyete geçmesinin ardından 2023 sezonunda 50 liraya satılmaya başlandı. Antep fıstığındaki 50 kat değer artışı çiftçinin cebinde kaldı. Tesisin ilçe tarımına ve ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirten tesisin ortaklarından Hacıköseler mahalle muhtarı Alaattin Sarıoğlu, geçen sene 300 ton ürün işlendiğine dikkat çekti.

TESİS KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Tesisin üreticinin yaygınlaşmasını sağladığına vurgu yapan muhtar Alaattin Sarıoğlu, "Üreticilerin yoğun ilgisi üzerine Aydın Valiliği'nin de desteği ile binlerce aşılama gerçekleştirildi. Geçen yıl 12 bin 500, önceki sene 16 bin ücretsiz aşılama yapıldı. Çalışmaların bu şekilde devam etmesi ile tesisin kapasitesi de giderek artacak. Geçen yıl 34 köylü örnek çiftçi seçilerek ücretsiz budama işlemleri yapıldı. Tesis sayesinde Aydın'da yaş fıstık ilerleyen dönemler de çok daha yaygınlaşacaktır" ifadelerini kullandı. İlçede istihdama da katkı sağlayan projenin, ilerleyen yıllarda üretiminin de kapasitesinin de artırılması hedefleniyor.