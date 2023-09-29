En Büyük 500 listesine Egeli firmalar damga vurdu

İSTANBUL Sanayi Odası'nın açıkladığı üretimden satışlara göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda kanuni merkezi Ege Bölgesi olan 81 firma yer bulurken, üretim tesisleri Ege Bölgesi'nde bulunan ancak kanuni merkezleri farklı bölgelerde olan 50 firma listeye girdi. Böylelikle Ege Bölgesi'nden listeye giren firma sayısı 131'e ulaştı.

EN BÜYÜĞÜ TÜPRAŞ OLDU

İSO ilk 500 listesinde İzmir'den 38 firma yer alırken, Manisa 14, Denizli 10 firmayla sıralandılar. Balıkesir'in 7 firması Türkiye'nin sanayi devleri arasında girdi, Aydın 5 firmayla temsil edildi. Kütahya 3, Uşak ve Muğla 2'şer firmayla listede yer buldu. İzmir Aliağa'da rafinerisi bulunan TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olurken, ikinci sıraya başka bir İzmirli rafineri Star Rafineri A.Ş. adını yazdırdı. Socar Grubu şirketlerinden İSO 500 listesinin gediklilerinden Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 25. sıranın sahibi oldu.

İSO 500 Listesine 19. Sıradan giren Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi sıralamasında üçüncü, Manisalı firmalar arasında birinci firma konumunu sürdürdü. Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ise; 38. oldu. Denizli'nin ihracat şampiyonu Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş., Denizli firmaları arasında birinciliğini sürdürürken, Türkiye genelinde listede 34. sıranın sahibi oldu. Aydın firmaları arasında en üst sırada Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. yer alırken, firmanın Türkiye geneli sıralaması 296. Sıradan 208. Sıraya yükseldi.