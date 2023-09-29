Hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi

KIRŞEHİR'DE, internetten hobi olarak başladığı video izleme merakı meslek haline gelen kadın, iş hayatına atılarak Türkiye'deki 20 firmadan biri oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk Külliye Projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında yurt dışından getirdiği iplerle halı dokumacılığı ve oniks işlemeciliği yapan Melek Boynueğri Kürkçü, oniks taşından özel objeler ve takımlar setler üretiyor.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM YAPIYOR

ONİKS taşı ve halı dokuma sanatının güzelliklerini ortaya çıkaran Kürkçü, internet üzerinden izlediği videolar sonrasında KOSGEB desteği ile yurt dışından makinesini getirip Kırşehir'de bir ilki de başarıp iş hayatına koyuldu. Kürkçü, "Makineyi getirdikten sonra evimde hobi olarak bu işi yapmaya başladım. Amatör çalışmalarımda güzel sonuçlar elde edince hobimi işe çevirmeye karar verdim. İnternet üzerinden ve mimarları desteği ile çalışıyoruz. Ürünlerin çokluğu değil kişiye özel üretilmesi en önemli başarımız. Yurt içi ve yurtdışı satışlarımız var. Makine ile halı dokuma işlemi, geleneksel el dokuma yöntemine göre daha maliyeti de düşük buda bize avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.