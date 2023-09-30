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Haberler Ekonomi 66 bin liralık telefon için kamp kurdular

66 bin liralık telefon için kamp kurdular

HABER MERKEZİ
66 bin liralık telefon için kamp kurdular
APPLE'IN yeni modeli iPhone 15, İstanbul'da saat 00.00'da satışa sunuldu. Vatandaşlar, birçok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden mağazaların önüne sandalye koyup adeta kamp kurarak sıraya girdi. Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi. Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00'deki açılış saatini bekledi. iPhone 15'in fiyatı GB seçeneğine göre 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkıyor.
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