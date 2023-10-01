Enflasyon düzeltmesi 31 Aralık’ta uygulanacak

SERBEST Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, enflasyonist dönemlerde mükelleflerin varlıklarının muhasebe kayıtlarındaki değerleri ve gerçek değerleri arasında farkın açıldığını söyledi. Özerçen, işletmeleri enflasyon vergisine karşı koruyacak enflasyon düzeltmesinin herhangi bir erteleme olmazsa 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacağını kaydetti.

HAZIRLIKLARA BAŞLANMALI

En son 31Aralık 2004 tarihli bilançolara enflasyon muhasebesi uygulandığını belirten Emre Özerçen, "Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Düzeltmeye esas olan parasal olmayan kalemlerdir. Boş arsa ve araziler dahil tüm gayrimenkuller, tüm ATİK'ler (Amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaktadır. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, sürekli değil ancak zorunludur. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10'dan fazla olması hallerinin birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer" diye konuştu.

Enflasyon unsuru içeren mali verilerin şirketin gerçek karını göstermediğine değinen Emre Özerçen, "Enflasyon düzeltme işlemleri, faaliyetlerini öz kaynaklarla finanse eden firmalar için fiktif vergi ödenmesini engelleyecektir. Örneğin düzeltilmiş stok maliyetleri 2024 yılından itibaren satılan malın maliyeti olarak kabul edilecek bu kalemin elden çıkarılması durumunda şirketler daha az vergi ödeyecek. Şirketler ATİK'lerinin düzeltilmiş değerler üzerinden 2024 yılından itibaren daha fazla amortisman ayırabilecek. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara düzeltme uygulanacağı için sabit kıymetlerin yeni değerleriyle 2024 takvim yılında vergisel anlamda şirketlere olumlu etki sağlayacak" dedi. Maliye Bakanlığı'nın henüz konuyla ilgili tebliğ yayımlamadığını da vurgulayan Özerçen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon düzeltmesi uygulaması 31.12.2021 tarihli mali tablolara uygulanmak üzere gerekli şartları taşıyordu ancak yapılan yasal düzenleme ile 31.12.2023 tarihli mali tablolara uygulanmak üzere ertelendi. Uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi adına şirketlerin hazırlıklara 2023 yılı tamamlanmadan başlamasının yerinde bir karar olacağı kanaatindeyiz."