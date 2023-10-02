TOSBİ’den Vakıflara çağrı: Üretim için tahsis yapın

TOSBİ, kuruluşunun 30. yılında KT&G Konferans Salonu'nda 2023 yılı değerlendirmesi ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş sanayicilerin AR-GE ve inovasyon ışığında katma değerli üretimle ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

"BÜYÜMEK İÇİN DESTEK VERİN"

TOSBİ'nin de İzmir'deki tüm OSB'ler içinde 4 milyon 63 bin 93 metrekare kurulum alanıyla, gelişen ve gelişmeye en müsait OSB olduğuna dikkat çeken Akdaş, TOSBİ'nin 30 yıl önce sanayicinin, sanayiciye desteğiyle, kredi kullanmadan, firmaların kendi öz sermayeleriyle kurulduğunu vurguladı. TOSBİ'nin sanayicinin gücüyle kurulduğunu ve büyüdüğünü dile getiren Akdaş, "Hızla büyüyen Tire Organize Sanayi Bölgesi olarak tek talebimiz var. OSB'nin kuruluş aşamasında, kamulaştırma yasası gereği kamulaştırılamayan, daha sonra TOSBİ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol ile tek bir bölgede toplanan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 530 bin 97 metrekare büyüklüğünde bir arazi var. Bu sanayi parselinin tarafımıza devrini veya sanayiciye tahsis yolunun açılmasını istiyoruz" dedi.

"ARTIK BİR MÜJDE BEKLİYORUZ"

Metin Akdaş, "Bölgemizin büyümesini sürdürebilmek, yeni yatırımlara ev sahipliği yapabilmek için buna ihtiyacımız var. Bu olmadığı takdirde, yüzde 25 oranında araziyi yatırıma açamayacağız. İzmir genelinde hiçbir OSB'de böyle bir yeni yatırıma açılabilecek alan imkanı yok. Bu alanlar için yatırımcımız da var. Yeter ki Vakıflar Genel Müdürlüğü buna onay versin. Bu konuda ilgili dosyamızı da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a sunduk" dedi. Burada en uygun yöntemin alanları sanayiciye tahsis etmek olduğunu vurgulayan Akdaş "Sanayici demek, üretim demek, kalkınma demek, refah demek. Sanayici demek aydınlık geleceğin çimentosu demek. Bu yerler tarımsal alanlar da değil. Gelişen, büyüyen ve uluslararası firmaların ilgisi üzerinde bir bölge olarak bizler bu alanlarda binlerce insana iş-aş sağlayabiliriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ya satış yönünde ya da yap işlet devret modeli şeklinde bir irade göstermesi en büyük arzumuz. Bu konuda artık bir müjde bekliyoruz" diye konuştu.

"İLHAM VEREN SANAYİCİLER"

TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz ise TOSBİ'nin, eğitime ve kadın istihdamına önem veren bir üretim ve ihracat merkezi olduğuna dikkat çekti. Güloğlu "Teknolojiyi ve değişimi yakından takip ederek sürdürülebilir bir büyüme modeli için durmadan çalışıyor, ihracatta rekabeti güçlendirmenin yollarını arıyoruz" dedi. Hem bir kadın, hem de bir sanayici olarak gelişim için her alanda daha çok kadına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü vurgulayan Güloğlu Uğuz "TOSBİ bu anlamda da Türkiye için çok güzel bir örnek. 6 bin 576 bin kişiyi istihdam eden TOSBİ'de kadın çalışan sayımız yüzde 35'e ulaştı. Hedefimizi ise yüzde 50 olarak belirledik. Üretmek ve kazanmak isteyen tüm yatırımcıları bekliyoruz" diye konuştu.