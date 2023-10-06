Dünyaca ünlü çikolata markalarına rakip oldu

Karadeniz'in doğal fındıklarını çikolatayla buluşturup ürünlerinde palm yağı yerine ayçiçek yağı kullanan Eren'in üretimini yaptığı krem çikolata Nutchef Turkey markasıyla 3 yıl önce market raflarında yerini aldı. Eren, yurtiçinde gördüğü rağbet dolayısıyla yaptığı Pazar araştırması sonrası ürününün ihracatına da başladı.

İHRACATA BAŞLADI

Aydın'dan çıkardığı bu lezzetle sektörün önde gelen markalarına rakip olan Eren, ihracat geliriyle ülke ekonomisine ve istihdama da katkı sağlıyor. Aydın KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, girişimci Ersen Eren'i ziyaret etti. Dülger'e tesisinde üretimini yaptığı krem çikolata ve diğer ürünlerin imalatı hakkında bilgi veren Eren, "Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerine ürünümüzü pazarlıyoruz. Hedefimiz Aydın'ın doğal kakaolu fındık kremasını tüm dünyaya tattırmak" dedi.

Aydın'a katma değer sağlayan girişimci Eren'i tebrik eden KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, "KOSGEB destekli genç girişimcimiz Ersen Eren Nutchef Turkey markasıyla çikolatalı fındık kreması üretimi yapıyor. 3 yıl önce üretime başlayan girişimci dünyaya ihracat yapıyor, konteynerler yükleniyor. Birçok çikolata markasına rakip olan girişimcimizi tebrik ediyor, sayılarının çoğalmasını diliyorum" diye konuştu.