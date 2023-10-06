“Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi” kurulacak

HAZINE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sistem, akaryakıt istasyonlarında kullanılan yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla iletişim kurabilecek ve taşıt plakasının otomatik olarak bu cihazlara iletilmesini sağlayacak. Uygulama kapsamında akaryakıt pompa tabancalarına taşıt tanıma okuyucusu takılacak. Akaryakıt istasyonlarına, kayıt dışıyla mücadele kapsamında taşıtların plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS kurulacak. Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, akaryakıt pompa ünitesi ve yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden firmalar ya da bunların yetkili servisleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen otomasyon şirketleri ile akaryakıt dağıtım şirketleri, UTTS'nin kurulması ve işletilmesi hususunda Darphaneye her türlü teknik desteği sunmak zorunda olacak.