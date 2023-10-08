Agora ören yeri çekim merkezi oluyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Antik Smyrna (İzmir) Agorası'ındaki 700 metrelik gezi yolu güzergahını 6 milyon 300 bin liralık yatırımla tamamladı. Yerli ve yabancı turistler artık ören yerindeki Mozaikli Salon ve Batı Partiko gibi alanlara daha rahat erişebilecek ve eserlere daha yakından tanıklık edebilecek. Geçmişi geleceğe taşımak adına yaptıkları gezi yolu güzergahı projesiyle yerli, yabancı ve engelli vatandaşların gezebilecekleri bir alan oluşturduklarını dile getiren Tarihi Yapılar Şube Müdürü Can Yıldızhan, "Tarihi dokuyu bozmadan, kazı alanının güvenliğini ve gezilebilirliğini artıracak gezi yolu güzergahımızı tamamladık. Böylece yerli ve yabancı turistler daha önce yakından görmedikleri tarihi dokuya daha rahat erişebilecekler" dedi.