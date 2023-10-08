‘Dağ destek oldu, kredinin önü açıldı’

İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Bilal Çoban ile derneğin kurucu Başkanı Haydar Özkan, hafta başında Ankara'ya çıkarma yaptı.

"YARDIM İSTEDİK"

Kurucu Başkan Haydar Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın görüşmeleri sonunda Halk Bankası'ndan alınacak kredinin önünün açıldığını, ancak uygulanacak faiz oranının belirsizliğini koruduğunu söyledi. "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir eski Milletvekili Hamza Dağ ile uzunca zamandır sıcak bir diyaloğumuz var. Kendilerini ziyaret ettik" diyen Özkan, "Hamza Bey, depremzedelerle de yakından ilgileniyor. Emlak Konut 13 proje aldı şu anda. Sitemizin sorunları vardı, onları konuştuk. Kentsel dönüşüm kredisi konularında kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yardımcısı Vedat Gürgen ile görüştük. Rezerv alanla ilgili birtakım sıkıntılarımızı anlattık. Hamza Bey, kredilerle ilgili Halk Bankası yetkilileriyle görüştü. Bize çok destek oldu. Kredinin önü açıldı ama hangi faiz oranında kredi verecekler, onu bilmiyoruz. Biz yüzde 0,79 istiyoruz ama yüzde 1'e de razıyız" dedi.