İzmir Alsancak Limanı’nda kurvaziyer bereketi

İZMİR Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı. Costa Fortuna adlı 500 mürettebatlı 280 metre uzunluğundaki kurvaziyer, büyük bölümü İtalya'dan gelen yaklaşık 2 bin 500 yolcuyu İzmir Alsancak Limanı'na getirdi. Seabourn Encore adlı 210 metre uzunluğundaki gemi çoğunluğunu ABD'li ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla limana demirledi. Yolcuların önemli bölümü Efes ve Bergama'ya düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.