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Haberler Ekonomi 350 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

350 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

ERDOĞAN CANKUŞ
350 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de
Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen 350 milyon dolarlık mega yat "Lionheart" ilgi odağı oldu. Kişisel serveti yaklaşık 25 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz vatandaşı iş adamı Philip Green'e ait Malta bayraklı lüks yat, Fethiye körfezine demir attı. Monako'dan Türkiye'ye giriş yapan mega yata, 165 tonluk yakıt ikmali yapıldı. Mega yata ilçedeki turistler ilgi gösterirken yerli ve yabancı vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. 6 kabinde 12 misafir ağırlayabilen 20 personelinin olduğu lüks yatta sahiplerinin ve misafirlerinin olmadığı, yakıt ikmali yaptıktan sonra Dubai'ye gideceği öğrenildi. İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edilen özel tasarım yatın piyasa değerinin 350 milyon dolar olduğu öğrenildi.
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