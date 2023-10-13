Bakan Ersoy, Efes Dijital Deneyim Müzesi’ni açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti içinde antik tiyatro girişinde düzenlenen "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesinin tanıtımı ve Efes Dijital Deneyim Müzesi açılış törenine katıldı. Antik kentte 2023-2027 döneminde gerçekleştirilecek 1 milyar lira ödenekli kazı ve restorasyon çalışmalarını içeren "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesiyle ilgili konuşan Bakan Ersoy, yaklaşık 160 yıllık kazı geçmişine sahip Efes Antik Kenti'nde ilk çalışmaların 1863 yılında başlatıldığını hatırlattı. Bakan Ersoy, antik kentteki kazı tarihi hakkında bilgiler vererek, kazıların 2010'ndan bu yana ise Bakanlık adına Avusturya'dan Doç. Dr. Sabine Ladstatter başkanlığında sürdüğünü aktardı. Ersoy, programın ardından Efes Dijital Deneyim Müzesi'nin açılışını yaptı.

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ AKIM

Tasarım ve teknolojilerin yüksek standartlar kullanılarak Türk müzeciliğine yeni bir akım getirecek müzenin turizme büyük katkılar sağlayacağını belirten Ersoy, projenin kamuya doğrudan veya dolaylı yükümlülük doğuracak hiçbir garanti verilmeden Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirildiğini söyledi. İzmir'de Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun düzenlediği Euro Velo Bisikletli Turizm Konferansı'na da katılan Ersoy, Euro Velo bisiklet rotasının Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, "Bu rota İzmir'in iki limanından Türkiye'ye giriş yapan sırasıyla Bergama Antik Kenti, İzmir Kuş Cenneti, Karşıyaka, Alsancak, Seferihisar, Sığacık, Urla, Alaçatı gibi İzmir'in güzel noktalarından geçerek, Efes Antik Kenti'nde sona eriyor. 90 bin kilometreyi geçen 'Euro Velo 8 Akdeniz bisiklet rotası' Euro Velo ağının en çok kullanılan rotası durumunda. Türkiye'den dahil olan il sayısı artarak farklı deneyimleri sunmaya devam edecek" dedi.