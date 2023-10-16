Sıfırdan zirveye başarı hikayesi

Ege ekonomisinin önemli firmalarından Ünlü Ziraat Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapan duayen iş insanı Halit Ünlü, Manisa'nın küçük bir köyünde çiftçi çocuğu olarak başladığı yaşam öyküsünde çok büyük bir başarıya imza attı.

CİROSU 100 MİLYON DOLAR

Daha 10 yaşında tarlada atla çift süren Halit Ünlü, tarım aletleri üreten atölyelerde çırak olarak çalıştıktan sonra kendi tasarımını geliştirdi. Tarım aletleri üretmeye malzemesini borç olarak aldığı 3 pullukla başlayan Ünlü, bugün son teknolojiye sahip her türlü tarım aletini üretiyor. Başarı hikayesini Antalya'daki Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda bir araya geldiği Yeni Asır'a anlatan Ünlü, bugün biri Bulgaristan'da 5'i Manisa'da olmak üzere 6 fabrikasıyla 35 ülkeye ihracat yapıyor. Tam otomatik robotlarla çalışan ve her birinin çatısında güneş enerji santralleri bulunan fabrikalarında 650 kişiye istihdam sağlayan Ünlü, 75 yaşında olmasına rağmen işinin başından ayrılmıyor.

Ünlü Ziraat Grubu'nun yıllık cirosu ise, 100 milyon doların üstünde. Bugünlere dürüstlüğü ve cesaretiyle ulaştığını ifade eden Ünlü, gençlere de 'Her zaman dürüst ve cesaretli olun' tavsiyesinde bulundu. Ünlü, "Ben herkesin dürüst ve daha aktif, daha çalışkan olmasını istiyorum. Gençlere tavsiyem bu. Cesaret yoksa olmaz. Ben bunu ekip ve çalışma azmime dayanarak söylüyorum. Boş cesaret olmaz altyapısı olacak" dedi.

Ünlü, "Emekli olmayı düşünmüyor musunuz" sorusuna, "Hayır kesinlikle. Bırakırsan ölürsün" cevabını verdi. Halit Ünlü, 1940'lı yıllarda Yunanistan'dan göçen bir ailenin oğlu olarak Manisa'nın Horoz Köyü'nde başlayan öykünün, iş dünyasına örnek olacak bir öyküye dönüşmesini Yeni Asır'a anlattı.

ÇİFT SÜRDÜ, ÇAPA YAPTI

"Fakir bir ailenin çocuğuydum. Buna rağmen, babam bence çok zengindi çünkü fazlasıyla dürüst biriydi ve beni de bu şekilde yetiştirdi" diyen Ünlü, cumartesi pazar günleri de tarlaya giderek çift sürdüğünü, çapa yaptığını anlattı. Ünlü, "Dört kardeştik. Babam 8-10 dönüm yerini işliyor ayrıca işe gidiyordu. O devre göre hayli iyi yevmiye alıyordu ve o para ile bize ekmek getiriyordu. İş, buğdayları orakla biçmekti. Ben gördüklerim hakkında uzun uzun düşünüyordum. Pulluğu çeken at, arkadaki insandı. Pulluğun tasarımı düzgün değilse, o at beyaz köpük çıkartırdı, yani zorlanırdı. Kişi de, atının toprağa batacağı endişesi ile zorlanırdı. İlkokulu Horoz Köyü'nde okuduktan sonra 4-5 kilometre uzaktaki ortaokula yürüyerek gidip gelirdim. 3. senede babama 'Okumayacağım' dedim. Beni bahçıvan bir asker arkadaşının yanına verdi. 3-4 ay sonra sanayiye girdim. İlk işim araba demirciliğiydi. Ayağıma sıcak curuf düştü, iki gün gitmedim. Aynı gün tarım aletlerine şirketine girdim ve askere kadar çalıştım. Bana, benimle aynı düzeydeki çalışanların yarısı oranında para verirlerdi. Bir gün bile 'Az verdin' demedim. Çünkü hedeflerim vardı. Askerden gelince şirkette kısa bir süre çalıştım ve 1971'de sanayide bir ustaya ortak oldum" dedi.

'İMALATLA BAŞLADIK'

Ünlü şöyle devam etti: "1972'de 'İmalat yapacağım' dedim. Mehmet isimli bir abimize gittim, 'Pulluk imalatı yapmak istiyorum ama param yok' dedim. O da 'Malzemeleri al, sonra verirsin' dedi. 3 pulluk yaptık. Koldare köyünden biri, 3 pulluğu 2 bin 500 liraya senetle aldı. Ben o zamana kadar senet nedir bilmiyordum. O zaman öğrendim. 60 gün sonra parayı ödedi. Ben öyle bir para görmemiştim. Bu şekilde başladık."

'CESARETLE BÜYÜDÜK'

BÜYÜME hikayesini özetleyen Ünlü, "Bu kadar nasıl büyüdük? Tabii ki cesaretle" dedi ve ekledi: "Ben çok cesurum. Başarımın sırrı dürüstlük ve cesur olma. Meşhur lafım var, 'Ben yemedim, yemeye çalışana yedirmem' diyorum. Bu arada eğitimi bıraktım ama yabancı dil haricinde üniversite okuyanlar kadar her türlü bilgim var. Ama bir yabancı dilim olsaydı biraz daha değişik olurdu. Şu anda hedefimiz üretimimizin yüzde 40'ını ihraç etmek."