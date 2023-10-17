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Haberler Ekonomi 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu

800 yeni araştırma görevlisi kadrosu

HABER MERKEZİ
800 yeni araştırma görevlisi kadrosu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesindeki üniversitelere ve öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversitelere 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis etti. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tahsis edilen 800 araştırma görevlisi kadrosu, 20 devlet araştırma üniversitesine "öncelikli alanlar" çerçevesinde 624, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesindeki 25 üniversiteye 100, öncelikli alanlarda uzmanlaşan 19 üniversiteye 76 olarak belirlendi.
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