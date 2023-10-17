TBB Başkanı Çakar’dan kritik temaslar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, IMF ve Dünya Bankası'nın 11-14 Ekim tarihlerinde Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen yıllık toplantılara katıldı. Başkan Çakar, TBB tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona ev sahipliği yaptı.

POZİTİF YAKLAŞIM GÖSTERİLDİ

Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gündemdeki küresel konular; enflasyon ile mücadele, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, işbirliğinin arttırılması oldu. Muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarla yapılan ikili görüşmelerde ise Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi verildi ve iş birlikleri konuşuldu. Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Çakar, "Gösterilen ilgiden, yatırım ve pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk" dedi.