Manisalı Çelsan, 6 kıtada 75 ülkeye ihracat yapıyor

Kendi alanlarında dünyadaki ilk 5 firma arasında yer aldıklarını belirten Çelsan Yönetim Kurulu Başkanı Alihan Ayaydın, "Şirketin üçüncü kuşak yöneticisi olarak dedemizden aldığımız vizyon ve hizmet bayrağını her yıl yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla büyütüyoruz. Bir atölyeden başlayan üretim yolculuğumuza bugün Manisa ve Muradiye OSB'deki fabrikalarımızda 400 personelimizle devam ediyoruz. Muradiye fabrikamız 17, Manisa fabrikamız ise 28 dönüm toplam açık ve kapalı alana sahip. Tarım sektörüne uygun esneklik ve dayanıklılıktaki bor çeliği kullanarak ısıl işlemle elde ettiğimiz 4 bin farklı ürün kalemi bulunuyor. Yeni kurduğumuz fabrikayla birlikte ivme kazandık. Hem ciro hem de üretim anlamında her yıl yaklaşık yüzde 40 oranında büyüyoruz. Yeni hatlar kurmaya devam ediyoruz. Bölgede yeni fabrika alanı için arsa yatırımlarımız da devam ediyor" diye konuştu.

YALIN ÜRETİM MODELİ

Rekabetçi piyasa koşullarına karşı Ar-Ge'ye, dijitalleşmeye ve otonom makine teknolojilerine yatırım yaptıklarını kaydeden Alihan Ayaydın, yalın üretim modeliyle verimliliği de artırdıklarını söyledi. Ayaydın, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Manisa OSB'deki fabrikamızda Endüstri 4.0 sistemiyle ve otomasyon kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otomasyon kullanmamızın bize ve çözüm ortağı olduğumuz firmalara önemli katkıları oldu. Yalın üretim felsefesiyle üretim yapıyoruz. Bu konuda danışmanlık da alıyoruz. Verimlilik odağıyla dijitalleşme süreçlerimiz de devam ediyor. Alanında lider olan dünya markalarına üretim yapıyoruz. Ürünlerimizin kalite standardı yükseldi, insan hatası azaldı ve üretim hızımız arttı. Uzman kadromuz sayesinde alınan siparişleri istenilen zamanda üretebilmek üzere planlıyoruz. Ürün sevkiyatları konusunda da hızımız arttı. Sektörde 58 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Her zaman yatırım ve üretim odağıyla, ülkemize katma değer yaratan ürünleri geliştirmek temel amacımız"

Çelsan Yönetim Kurulu Başkanı Alihan Ayaydın

YÜZDE 80'İ IHRAÇ EDİYOR

Üretimin yüzde 80'ini ihraç ettiklerine dikkat çeken Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada 6 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ise kendi alanımızda pazar payımız yüzde 90 civarında. Kurumsallaşma hedefi doğrultusunda alanında deneyimli profesyonel yöneticilerle çalışıyoruz. Ar- Ge'ye özel önem veriyoruz. Bu konuda yetkin bir ekip kurduk. Yıllardır tarım makineleri sektöründe edindiğimiz deneyimlerle birlikte standart ürünlerin yanı sıra; müşterilerimiz teknik gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre özel tasarlanmış ürünleri de üretiyoruz. Yıllardır en iyi bildiğimiz işi kalite ve güvene odaklanarak yapmayı sürdürüyoruz"