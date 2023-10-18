TOKİ, 5 yılda 500 bin sosyal konut yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı. Kalkınma Planı kapsamında, "Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" temel amaç olarak belirlendi. Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek. Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörler esas alınarak öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek. Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.

YERLİ ÜRÜN KULLANILACAK

Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. Kalkınma planı kapsamında kentsel dirençliliği artırmak ve olası riskleri azaltmaya ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bunun için 1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak fay sakınım hattı belirlenecek. Tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülürken yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarında yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve işlemlerin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecek. 12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor. Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.

42 İLDE 462 ARSA AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

TOKİ aralarında İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'in de bulunduğu 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlardan yaklaşık 16 milyar lira gelir bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek müzayedeye internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "emlakmuzayede. com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İNSAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM REKORU

Türkiye'de inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı ağustosta 1,7 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, söz konusu artışta deprem bölgesinin yeniden inşası önemli ölçüde etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı ağustosta 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Deprem bölgesindeki inşaat yoğunluğu istihdam artışına neden oldu. İnşaat sektörü nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu durum bazı projelerin gecikmesine neden oluyor" dedi. Böylece sektörün istihdamı 11 ili etkilen depremler sonrasında 242 bin 797 kişi artmış oldu.