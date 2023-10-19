Arabuluculukla 7 bin kira davası çözüldü

Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında 1 Eylül itibariyle zorunlu hale getirilen arabuluculuk olumlu sonuçlar verdi. Yasanın yürürlüğe girmesinde bu yana 6 haftalık sürede Türkiye genelinde aylık kira davası sayısı 20 binden 3 bine gerilerken, yüzde 60'lık anlaşma oranına ulaşıldı. Arabuluculukta toplam anlaşma rakamı 7 bine yaklaştı. Türkiye'de kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Avukat Arabulucu Umut Metin, "Arabuluculuk yürürlüğe girdikten sonra geçen 6 haftada açılan dava sayısı sadece 3 bin 15 oldu. Kira davalarında yüzde 90 oranında bir azalma yaşandı" diye konuştu.