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Haberler Ekonomi Arabuluculukla 7 bin kira davası çözüldü

Arabuluculukla 7 bin kira davası çözüldü

HABER MERKEZİ
Arabuluculukla 7 bin kira davası çözüldü
Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında 1 Eylül itibariyle zorunlu hale getirilen arabuluculuk olumlu sonuçlar verdi. Yasanın yürürlüğe girmesinde bu yana 6 haftalık sürede Türkiye genelinde aylık kira davası sayısı 20 binden 3 bine gerilerken, yüzde 60'lık anlaşma oranına ulaşıldı. Arabuluculukta toplam anlaşma rakamı 7 bine yaklaştı. Türkiye'de kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Avukat Arabulucu Umut Metin, "Arabuluculuk yürürlüğe girdikten sonra geçen 6 haftada açılan dava sayısı sadece 3 bin 15 oldu. Kira davalarında yüzde 90 oranında bir azalma yaşandı" diye konuştu.
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