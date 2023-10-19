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Haberler Ekonomi Kurumlara ayrılan kaynaklar belirlendi

Kurumlara ayrılan kaynaklar belirlendi

HABER MERKEZİ
Kurumlara ayrılan kaynaklar belirlendi
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2024 yılı için 38,4 milyar liralık bütçe ayrıldı. Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2024 yılı bütçesinden alacağı pay 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. 2024 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 25 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu. Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 4 milyar 409 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 1 milyar 783 milyon 367 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na 1 milyar 500 milyon lira kaynak sağlanacak.
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