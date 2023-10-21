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Haberler Ekonomi Fitch Ratings Türk bankaları için iyimser

Fitch Ratings Türk bankaları için iyimser

HABER MERKEZİ
Fitch Ratings Türk bankaları için iyimser
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına ilişkin yaptığı analizde 2023 yılının ikinci yarısı için bankaların marjlarında hafif toparlanma kaydedileceğini öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşu, yılın ikinci yarısında KKM'deki kademeli azalışlara bağlı olarak döviz mevduat paylarında ciddi bir yükseliş beklemiyor. Raporda, "CET1 rasyoları genel olarak yeterli kalmayı sürdürüyor" değerlendirmesi yapıldı. Fitch 2023 2. çeyrekte regülasyonların bankacılık kredi büyümesini etkilediğini belirterek yılın ikinci yarısında bu büyümenin düşük kalmaya devam edeceğini öngördü.
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