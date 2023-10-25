5 bin TL ikramiye Meclis’ten geçti! Emeklilere müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERE HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 Bin TL ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli maaşı ek zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılacak emekli maaşı iyileştirme çalışmalarıyla artırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan emekli maaşı iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük emekli maaşı alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Emekli maaşı ara zam çalışmalarında emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ

Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ara zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı ara zam çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor. Emekli maaşı ara zam düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürerken, yılda iki kez düzenlenen emekli zammı Ocak ayında yeniden belirlenerek milyonların alım gücü artırılacak.

1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak

2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

Emekli maaşı ara zam düzenlemesinde; seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı var. Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Yaklaşık 18 milyon kişiye bir ödemenin söz konusu olması ve bütçe dengesini bozmadan çalışmaların gerçekleşmesi nedeniyle Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.