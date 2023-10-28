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Haberler Ekonomi Aydın- Denizli Otoyolu yarın açılıyor

Aydın- Denizli Otoyolu yarın açılıyor

İHSAN KARATAŞ
Aydın- Denizli Otoyolu yarın açılıyor
AYDIN ile Denizli arasını 2 saat 15 dakikadan 1.5 saate indirecek otoyolun, Kuyucak ve Denizli arasındaki 93 kilometrelik kısmı yarın açılacak. İzmir-Aydın otoyolunun devamı olarak 1.3 milyar Euro maliyetle inşa edilen ve tamamının Mart 2024'te açılacağı Aydın- Denizli otoyolu, Burdur-Antalya etabı ile birlikte Akdeniz'e uzanacak. 163 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa ediliyor. Otoyolun 93 kilometrelik kısmı, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de açılacak. Otoyolu, 2024 yılında tamamıyla hizmete açılarak Denizli ile Aydın illerini birbirine bağlayacak.
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