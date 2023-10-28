Gayrimenkul yatırımları karlı ve risk barındırmıyor

Durağan giden konut sektörünü değerlendiren Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, banka faizlerinin yüksek olması nedeniyle konut yatırımcılarının tasarruflarını faizde değerlendirmeyi tercih ettiğini söyledi. Yeni konut almak isteyenlerin uzun vadeli kredi bulmakta zorlandığı için taleplerde genel bir düşüş söz konusu olduğunu dile getiren Öncü, gayrimenkulün orta ve uzun vadede banka faizlerinin getirisi olduğuna ve risk unsuru barındırmadığına dikkat çekti. İzmir'in artan nüfusu ve aldığı nitelikli göçle birlikte konut ihtiyacının da sürdüğünü kaydeden Öncü, ulaşım, eğitim, ticaret ve sosyal avantajları nedeniyle Çiğli - Menemen aksındaki arsa ve konutların gederek değer kazandığını vurguladı. İzmir'in deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğunu belirten Barış Öncü, yıllardır edindikleri teknik kadrosuyla birlikte Sirius Florida projesini sağlam temeller üstünde yükselttiklerini söyledi.

Barış Öncü, 5 blokta toplam 181 dairenin olacağına dikkat çekti.

'TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ'

Barış Öncü, "İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle önemli kararlar aldık. Çiğli Yakakent'te yapımı devam eden Sirius Florida projesinde kısa süre önce temel attık. Aslında, bölgenin kayalık olması nedeniyle herhangi bir zemin iyileştirme çalışmasına gerek yoktu. Buna rağmen mevcut statik inşaat değerlerimizi varolandan yüzde 20 daha kötü kabul ederek yeni bir planlama yaptık. Betonun C25 olması yetecekken, biz C40 beton tercih ettik. Çünkü biz maliyeti bir kenara bırakarak insanların bir ömür güvenle yaşayabilecekleri binalar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

SOSYAL AKTİVİTE ALANLARI VAR

Öncü, projenin 5 blokta toplam 181 daireden oluşacağına dikkat çekerek, "İlerleyen sürecinde dubleks bahçe ve penthouse daireleri de beğeniye sunacağız. Kapalı otoparkın da yer alacağı projede elektrikli araç şarj istasyonları olacak-. Açık/ kapalı havuz, jimnastik salonu spor alanları yürüyüş yolları etkinlik alanları ve özel günler için kapalı havuz başında parti evi gibi alanlarla konut sahipleri kaynaşma imkanı bulacaklar" dedi. Başkan Öncü, peşin alımda yüzde 20 indirim veya yüzde 50'si peşin, kalanı da sıfır faizle, vade farksız 15 ay taksitli bir kampanyayı da yıl sonuna kadar uygulayacaklarını söylerken Sirius Florida'yı 2025 yılı sonunda sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerine de dikkat çekti.