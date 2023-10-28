GHO, 2024 yol haritasını Didim’de belirledi

GAYRİMENKUL Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) yurt genelindeki ofislerinin katılımıyla eğitim maratonu şeklinde geçen geleneksel broker kampı, bu yıl Didim Venosa Beach Resort & Spa'da gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimlerde alanında uzman konuşmacılar GHO ofisleriyle sektördeki son yenilikleri paylaştı; eğitim sonrasında düzenlenen gala gecesinde yıl boyunca başarılarıyla göz dolduran GHO ofis ve danışmanları da ödüllendirildi. GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır da, katılımcı ofis ve danışmanlara GHO'nun tescilli markası 'Taş Ev Türkiye'nin yeni proje ve hedeflerini paylaştı.

TAŞ EVLERE İLGİ YOĞUN

HASAN Can Çalgır, "Ege'de taş ev görmeye alışığız. Depreme dayanıklı, doğal malzemelerden yapılmış taş evlere çok yoğun ilgi var. Bu evler oldukça uzun ömürlü. Biz de gelen talepler doğrultusunda, taş evlerimizi arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Genel Müdür Özkan Yalaza da şu bilgileri verdi: "Didim'de, hem bayilerimizle yıl sonu toplantımızı hem de Türkiye'nin ilk taş ev konseptli ofisimizin açılışını yaptık. Her iki alanda da büyümemiz sürüyor. 2024'te çok daha büyük hedef ve artan enerjimizle yola çıkmayı planlıyoruz. Yeni yılın GHO adına daha iyi işlere imza attığımız bir yıl olmasını bekliyoruz."