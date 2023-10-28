Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan İzmir için yeni karar

İZMİR 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Konak ve Karaburun'da yer alan taşınmazlarla ilgili koruma kararı aldı ve Konak İlçesi'ne bağlı Tepecik Mahallelerinde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların korunmasına karar verdi. İlgili kararda şu ifadelere yer verildi: "İzmir ili Konak ilçesi Tepecik (Hilal Yenişehir) ve Mersinli (Çınarlı) Mahallelerinde yer alan 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazlara ilişkin kararımız haritalarda koordinatları korunma alanı olarak belirlenmesine, korunma alanı içinde kalan taşınmazlarda basit onarım kapsamındaki uygulamalar için ilgili KUDEB'den, basit onarım dışındaki her türlü inşai-fiziki uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi."