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Haberler Ekonomi Mesaide uyuyan isçiler tazminatsız kovuldu

Mesaide uyuyan isçiler tazminatsız kovuldu

HABER MERKEZİ
Mesaide uyuyan isçiler tazminatsız kovuldu
YÜKSEK Mahkeme, mesaide uyuyan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden direkt çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Bursa'da bir fabrikanın CNC tezgahında çalışan 3 kafadar, iddiaya göre tezgahı çalışır vaziyette bırakıp tamirhane bölümünde bir saat uyudu. Durumun yönetime bildirilmesiyle iş güvenliği kurallarını hiçe saymakla suçlanan 3 personel, tazminatsız kapı önüne konuldu. Bursa 7. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan 3 işçi, iş yoğunluğundan yakındı. Mahkeme; davacıların tazminat ve işe iade taleplerini reddetti. Davacı avukatlarının istinaf talepleri üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3., 9. ve 12. Hukuk Daireleri farklı kararlar verince avukatların temyiz müracaatı üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
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