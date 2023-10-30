İZSİAD’dan 100. yıla yakışan kutlama

Milli gün ve bayramları her zaman büyük bir coşkuyla kutlayan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Cumhuriyet'in 100. Yılını da Mutfak 93'te üyeleriyle kutladı. Öte yandan Cumhuriyet'in 100. Yılı için Hanri Benazus arşivinde yer alan Atatürk resimleri ile özel bir Atatürk Albümü de basarak gecede üyelerine Benazus'un imzası ile dağıtan İZSİ- AD, üyelerinden büyük alkış aldı.

KURULUŞ FİLMİ İZLENDİ

Cumhuriyet'in 100. Yılı için özel olarak hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından hangi zorluklarla kurulduğunu anlatan film gecede ilgiyle izlendi. Gecede konuşma yapan İZSİ- AD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Türkiye'nin ikinci yüzyılı, ülkemizin büyümesini, kalkınmasını ve refahını artırmaya yönelik büyük hedefleri de önümüze koymuş durumda. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.