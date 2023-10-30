Sanayi ve teknolojide yeni şifre “Yerlilik ve millilik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirilişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Togg'un direksiyonuna geçti ve yolculuk esnasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, Türkiye'nin kalkınma perspektifinde rotasının, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğuna dikkati çekerek, bunu başarmak için gerekli bileşenlerden birinin finansmana erişim olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni yüzyılda yerlileşme ve millileşme adımlarını hızlandıracağını belirterek, "Yüksek hızlı trenleri milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve buradan bir milli marka çıkarma hedefimiz var." dedi. Bakan Kacır "Türkiye yenilenebilir enerjide iddialı bir ülke konumuna geldi. Togg gibi birden fazla firmanın bir araya geldiği konsorsiyumlar eliyle Türkiye bu alanda milli markalar çıkartacak Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı yapılacak" dedi.